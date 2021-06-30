Смайлики желтого цвета изначально разрабатывались как нейтральные и толерантные, однако сегодня их ассоциируют именно с белой этнической принадлежностью. К таким выводам ученые пришли после соответствующего исследования. В своей публикации в издании Phys.org, перевод которой представлен порталом Discover 24, они рассказали, что такой результат получился в ходе опроса как черных, так и белых пользователей сети.

К участию в исследовании привлекли 500 человек, 250 из которых были белыми, а другие 250 – черными. Все они получили текстовые сообщения со смайликами желтого, светлого и темного оттенков.

В результате 80 процентов испытуемых заявили об ассоциации темных смайликов с людьми, имеющими черный цвет кожи. То же самое получилось при просмотре сообщений со светлыми смайлами – 80 процентов их ассоциировали с белым цветом кожи.

С классическими желтыми смайликами ситуация получилась несколько иной. С белым цветом кожи их ассоциировали 56 процентов темнокожих и 63% белых участников исследования.

В ходе просмотра сообщения, в котором смайликов не было вообще, мнения о цвете кожи отправителя разделились пятьдесят на пятьдесят.

Результаты исследования показали, что даже на первый взгляд совершенно нейтральные цвета могут вызывать ассоциации с определенным цветом кожи. Что нужно обязательно учитывать в будущем.

Кроме того, ученые отметили, что от того, с каким цветом кожи пользователи ассоциируют смайлики, во многом зависит возможность отправлять им тот или иной контент, пробуждать доверие. Исследование открыло новые возможности для социолингвистики, которая сегодня применяется во многих сферах.