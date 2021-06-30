читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Смайлики желтого цвета изначально разрабатывались как нейтральные и толерантные, однако сегодня их ассоциируют именно с белой этнической принадлежностью. К таким выводам ученые пришли после соответствующего исследования. В своей публикации в издании Phys.org, перевод которой представлен порталом Discover 24, они рассказали, что такой результат получился в ходе опроса как черных, так и белых пользователей сети.

К участию в исследовании привлекли 500 человек, 250 из которых были белыми, а другие 250 – черными. Все они получили текстовые сообщения со смайликами желтого, светлого и темного оттенков.

В результате 80 процентов испытуемых заявили об ассоциации темных смайликов с людьми, имеющими черный цвет кожи. То же самое получилось при просмотре сообщений со светлыми смайлами – 80 процентов их ассоциировали с белым цветом кожи.

С классическими желтыми смайликами ситуация получилась несколько иной. С белым цветом кожи их ассоциировали 56 процентов темнокожих и 63% белых участников исследования.

В ходе просмотра сообщения, в котором смайликов не было вообще, мнения о цвете кожи отправителя разделились пятьдесят на пятьдесят.

Результаты исследования показали, что даже на первый взгляд совершенно нейтральные цвета могут вызывать ассоциации с определенным цветом кожи. Что нужно обязательно учитывать в будущем.

Кроме того, ученые отметили, что от того, с каким цветом кожи пользователи ассоциируют смайлики, во многом зависит возможность отправлять им тот или иной контент, пробуждать доверие. Исследование открыло новые возможности для социолингвистики, которая сегодня применяется во многих сферах.

Вам может понравиться

Капитан 1 ранга Сивков рассказал о реальном исходе схватки между британским эсминцем и Су-24

Британские СМИ в понедельник заявили, что эсминец Defender вполне мог бы справиться с двумя десятками российских бомбардировщиков Су-24. Однако военный аналитик Константин Сивков не согласен с такой постановкой вопроса. Он

Владимир Путин высказал свое мнение о националистах на Украине и в России

Националистов и узколобых людей хватает в любой стране мира. И Украина – не исключение, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе очередной прямой линии. Он также отметил, что такие граждане

Самая старая женщина в мире отметила 119-й день рождения в Турции

Секер Арслан, гражданке Турции, в минувшее воскресенье, 27 июня, исполнилось 119 лет. Если её возраст удастся подтвердить официально, то она окажется наиболее старым человеком на планете. Отмечается, что Арслан родилась
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 июня – небольшая облачность, до 25 °C | город Мытищи: погода, 30 июня – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 июня – небольшая облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 30 июня – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 30 июня – облачно с прояснениями, до 20 °C | Армавир: погода, 30 июня – ясно, до 27 °C |