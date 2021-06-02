Группа американских и британских ученых сумела «взвесить» человеческие хромосомы, используя рентгеновские лучи и ускорительный комплекс Diamond Light Sourc, являющийся источником синхротронного излучения III поколения.

Автор исследования Ян Робинсон рассказал, что общая масса всех 46 хромосом составляет 242 триллионные доли грамма (пикограмма). По словам ученого, ожидалось, что они весят в несколько раз меньше. Поэтому он заявил, что в человеческом организме наблюдается избыточный вес хромосом.

Само «взвешивание» осуществлялось с применением такой технологии, как рентгеновская птихография. Она дает возможность делать снимки объектов, размеры которых превышают поперечные габариты электронов. Это достигается соединением дифракционных картин, которые получаются после прохождения луча через хромосомы. В результате удается создать их трехмерные копии, обладающие высокой чувствительностью.

Ученые «поймали» изображение хромосом, которые в тот момент намеревались разделиться по двум дочерним клеткам. После этого были проведены расчеты, которые и позволили получить желаемый результат.