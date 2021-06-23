У берегов Сахалина была замечена белая акула. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, акула была замечена поблизости от Холмского порта. Её сняли на видео местные рыбаки. По их оценке, длина хищницы составила около двух метров. Для белой акулы это не самый большой размер, но, несмотря на это, рыбаков встреча с хищницей не особо обрадовала. Они выразили удивление от того, что белая акула находится в этих местах.

В среднем белые акулы за свою жизнь вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, однако некоторые особи могут вырасти и до шести метров. Живут белые акулы около 70-ти лет. Они считаются одними из самых крупных хищных рыб, при этом они весьма опасны и агрессивны. Среди всех видов акул именно они чаще всего нападают на человека.

Недавно учёные выяснили, что морские ежи способны охотиться стаями. Они начинают охотиться таким способом, когда голодны или встречают крупного хищника.