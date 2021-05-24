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Норвежский исследователь Джефф Клементс обнаружил, что морские ежи способны «охотиться стаями», когда голодны или встречают более крупного хищника.

Морской биолог отметил, что несколько лет назад ему пришлось поместить в аквариум с 80 иглокожими морскую звезду, которая нередко охотится на данных подводных созданий. Он считал, что звезда может съесть пару ежей в его отсутствие, однако по возвращению в лабораторию обнаружил лишь ее разорванные остатки. После этого ученый принялся за проведение экспериментов.

Как оказалось, примитивные морские ежи, лишенные нервной системы, способны собираться в группы и захватывать лучи звезды, съедая ее чувствительные кончики и делая полностью беззащитной. Исследователь предположил, что речь может идти о защитном механизме, позволяющем разбираться с крупными хищниками. Однако Клементс отметил, что эксперимент проводился в лабораторных условиях, поэтому неясно, действуют ли ежи схожим образом в естественной среде.

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