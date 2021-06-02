Турция по непонятным пока причинам выслала за пределы страны российских специалистов по комплексам С-400, сообщают журналисты портала Avia.Pro. Они предполагают, что Анкара все же поддалась уговорам США и намеревается отказаться от дальнейшего сотрудничества с Москвой.

По мнению экспертов, действия Турции совсем не выглядят логичными. Все дело в том, что российские инструкторы не успели обучить военнослужащих обращению с зенитно-ракетными комплексами. Это означает, что использовать их Анкара не сможет.

Специалисты предполагают, что Турция решила открыть доступ к С-400 американским инженерам. США давно мечтают скопировать российские технологии, но ранее Анкара их не подпускала к «Триумфам». Если эта версия подтвердится, то вполне логично, что присутствие российских инструкторов будет только помехой.

Вполне вероятно, что договоренностей по С-400 турецкая и американская стороны достигли на прошедшем на днях саммите Североатлантического альянса. Но этого не узнает никто и никогда, так как Вашингтон и Анкара вряд ли раскроют информацию о переговорах.