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Украина для Турции является только бизнес-партнером, поэтому Москва не должна критиковать Анкару за продажу Киеву беспилотных аппаратов Bayraktar TB2 и других видов вооружения. Такое заявление сделал глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Он также отметил, что Турция не предъявляет никаких претензий России, когда она продает оружие Сирии. Несмотря на то, что Дамаск является врагом для Анкары и однажды даже сбил турецкий самолет российской ракетой.

Напомним, что Украина еще в 2019 году заключила контракт на поставку беспилотников. В ближайшее время она получит очередную партию дронов. Помимо этого, Киев намеревается производить БПЛА Bayraktar TB2 на своих предприятиях, используя турецкие комплектующие.

Беспилотники Bayraktar TB2 хорошо проявили себя в Нагорном Карабахе, а также задействовались в боевых действиях в Ливии и Сирии. Относительно недавно о заключении контрактов на их поставку с Анкарой заключила Польша.

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