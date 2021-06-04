В ближайшее время президент Турции Тайип Эрдоган объявит об обнаружении в акватории Черного моря нового месторождения природного газа, пишет американское издание Bloomberg. По словам журналистов, в настоящий момент турецкие эксперты находятся на месте и проводят анализ месторождения. Их корабль прикрывают фрегаты ВМС.

Напомним, что ранее Турция уже обнаружила одно месторождение, запасы которого по оценкам специалистов составляют около 320 миллиардов кубометров газа. Объем голубого топлива в новом месте в настоящий момент не определен.

По словам Эрдогана, поиск продолжается, а разработка новых месторождений начнется на раньше 2023 года. Турция неоднократно заявляла, что ее активность в поиске полезных ископаемых не устраивает некоторые соседние государства, которые не хотят сталкиваться с проблемами энергетической безопасности.