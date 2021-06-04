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В Арктике набирает силу противостояние между Россией и США. С таким заявлением выступил турецкий обозреватель Кюршад Зорлу в статье, которую опубликовало издание Haberturk.

Как считает Зорлу, тема Арктики обязательно будет затронута как во время проведения саммита Североатлантического альянса, так и во время встречи лидеров России и США. Арктический регион, как отмечается, представляет интерес для многих стран.

Из-за глобального потепления, которое привело к тому, что льды Арктики начали таять, регион становится всё более доступным для использования. Многие сверхдержавы привлекают природные ресурсы, которые находятся в Арктике. Так, как заявили эксперты, в арктическом регионе находится около 22% нефтегазовых ресурсов. По словам Путина, оценить арктические ресурсы можно примерно в 30 триллионов долларов.

Кроме того, таяние льдов привело к тому, что Северный морской путь становится кратчайшим и удобным водным маршрутом, который соединяет Европу и Азию. Из-за этого многие страны, в особенности США, заинтересованы в том, чтобы вытеснить Россию из Арктики.

Ранее иранские СМИ объяснили, почему России так важно сохранить своё влияние в Арктике. Также было отмечено, что Россия усиливает в этом регионе свое военное присутствие.

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