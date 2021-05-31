Россия совершенно не напрасно так печется об Арктике, пишет иранское издание Fararu. Уменьшение ледникового щита в этом регионе создает для Москвы серьезные риски. Вместе с ним исчезает естественная защита РФ с севера, куда еще не успели добраться натовские и американские войска.

Эксперты из Ирана рассказывают, что сейчас Россия окружена Североатлантическим альянсом почти со всех сторон. Она удерживает под своим контролем Черное море, но и здесь есть свои уязвимости в виде проливов. Которые находятся под круглосуточным наблюдением Турции, входящей в НАТО.

Действия России на юге сильно ограничены, поэтому ей остается север. Однако таяние льдов может привести к тому, что НАТО появится и в этом регионе. Чтобы не допустить этого, Россия усиливает свое военное присутствие в Арктике, постоянно патрулирует Северный морской путь.

Соединенные Штаты уже предпринимают попытки вытеснить РФ из Арктического региона. В соседней Норвегии появляются бомбардировщики и истребители американских ВВС, личный состав Корпуса морской пехоты, который отрабатывает боевые действия в условиях экстремального холода.

Арктика стала еще одним регионом планеты, где интересы США и России сошлись. И тут обоим государствам придется предпринимать значительные усилия, чтобы не развязать войну, которая станет катастрофой для всего мира, подытожили иранские журналисты.