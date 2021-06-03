На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов внес предложение допускать к торговле на бирже подростков от 12 лет. По его словам, это оптимальный возраст для того, чтобы начать учиться работать с акциями и другими ценными бумагами.

Также Швецов считает, что в области цифровизации многие подростки превосходят старшие поколения. Кроме того, в 12 лет они уже умеют обращаться с цифрами, хорошо знают математику, поэтому вполне могут торговать ценными бумагами.

В настоящий момент правительство дискутирует по этому поводу, отметил представитель Центробанка. Он пояснил, что пока речь идет об ограничениях на использование тех или иных финансовых инструментов в случае допуска подростков к торговле на бирже. Однако скорее всего эти ограничения будут минимальными.