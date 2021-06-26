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Центральноафриканское издание Ndjoni Sango выпустило материал, в котором жители республики рассказали об отношении к западным государствам. Они предложили странам региона объединиться для противодействия иностранному вмешательству.

Журналисты отметили, что люди устали от агрессии государств, которые под видом международных организаций пытаются повлиять на ситуацию в африканском регионе.

«Западные «партнеры» сеют войны и разрушения в Африке. Они уничтожают целые народы, потому что считают себя сильнее и умнее нас», – говорится в публикации.

Корреспонденты считают, что агрессивная политика западных стран обусловлена намерением дестабилизировать обстановку и взять под контроль природные ресурсы, которыми богата Африка.

Граждане ЦАР считают, что объединение усилий позволит противостоять оказываемому давлению. Республика справилась с внутренними проблемами и теперь предлагает соседним государствам сплотиться для достижения общих успехов.

Ранее на территории Центральноафриканской Республики хозяйничали вооруженные группировки, радикалы атаковали города и готовили госпереворот. Армии удалось разгромить боевиков и принести мир после долгих лет кризиса. Успехи правительственных сил ЦАР объясняются возросшим профессиональным уровнем военнослужащих, с которыми работают российские инструкторы. Россияне, которых иностранные журналисты связывают с «ЧВК Вагнера», организовали подготовку местных силовиков. Это сотрудничество позволило Банги вернуть мир и стабильность в страну.

«Европейские державы и США создают различные гуманитарные организации, которые якобы призваны защищать права африканцев. Однако этого не происходит, наоборот, они наносят нам вред, отводят внимание от настоящих проблем», — пожаловались центральноафриканцы.

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