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До конца текущего года российскому военному ведомству будет передан третий вертолет Ми-38Т. И если первые два представляли собой обычные транспортники для переброски десанта и эвакуации раненых, то новая модификация выполнена в виде VIP-салона для командного пункта.

О создании такого вертолета конструкторы заявляли еще в прошлом году. Помимо этого, они анонсировали еще и ударную версию, которая будет дополнительно оснащена новейшим вооружением.

Ми-38Т – это транспортно-десантный вертолет, который способен перевозить 40 человек личного состава для высадки на не подготовленные заранее площадки. Также он может применяться для транспортировки раненых. В этом случае в салоне помещается два медицинских работника и 30 бойцов в сидячем или 12 – в лежачем положении.

Вертолет способен развивать скорость до 300 километров в час. Взлетная масса составляет 15,6 тонны, а высота полета – до 3 600 км. Имеется возможность устанавливать дополнительные баки, благодаря которым дальность полета увеличивается до 1000 км.

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