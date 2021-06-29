Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли оказал жесткое сопротивление экс-президенту Дональду Трампу во время беспорядков на Капитолийском холме в январе 2021 года. Об этом рассказывает китайский портал Sina со ссылкой на книгу журналиста Майкл Бендера из The Wall Street Journal.

Трамп, который уже чувствовал свое поражение, находился в нестабильном психическом состоянии. Он требовал от правоохранительных органов жестких действий в ответ на протесты, кричал, что полиция должна стрелять в ноги митингующим и «дробить им черепа».

Буквально с каждым часом Трамп становился все агрессивнее, призывая расстреливать участников протестов. Поэтому Марк Милли был вынужден вмешаться в действия главы государства.

Он, а также генпрокурор США Уильям Барр оказывали жесткое противодействие обезумевшему Трампу. Кроме того, им приходилось бороться с другими чиновниками, которые пытались подыграть главе государства и раздували огонь его ярости. К примеру, старший советник Стивен Миллер тогда заявил, что Соединенные Штаты превращаются в зону боевых действий. На это Милли резко порекомендовал советнику держать рот на замке.

Авторы публикации, эксклюзивный перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишут, что Марк Милли в последние месяцы президентства Трампа был вынужден все чаще приезжать в Вашингтон. Потому что предчувствие поражения сделало главу государства чрезвычайно агрессивным. Милли беспокоился, что Трамп воспользуется возможностью жестко подавить протесты, что приведет к непоправимым для Америки последствиям.

Китайские эксперты напоминают еще один эпизод, когда Трамп буквально ошарашил всех присутствующих своими абсурдными заявлениями. В 2020 году на заседании, на котором обсуждались вопросы изоляции зараженных коронавирусом американцев, президент США предложил отправить их в тюрьму для террористов Гуантанамо. Это настолько шокировало помощников президента, что они смогли отклонить «гениальную идею» лишь со второго раза.