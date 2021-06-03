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Журналистка издания New York Times Мэгги Хаберман заявила, что Дональд Трамп собирается вновь стать президентом США.

Согласно заявлению Хаберман, Трамп собирается «восстановиться» в должности президента США уже в августе 2021 года. Указывается, что о своём намерении Трамп говорил разным людям, с которыми общается. Сама журналистка отметила, что «это не так работает», и что она всего лишь поделилась с читателями информацией.

Помочь Трампу в его намерении должны его сторонники, а также имеющиеся «неопровержимые» доказательства того, что прошедшие выборы президента США были сфальсифицированы.

Хаберман, как отмечается, получила Пулитцеровскую премию в 2018 году за освещение Белого дома при Трампе. Она занималась расследованием нескольких громких историй, которые связаны с Трампом.

Недавно бывший работник британской разведки заявил, что обнаружил новые факты, указывающие на сотрудничество Дональда Трампа и России.

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