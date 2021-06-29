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В инциденте с эсминцем у Крыма Британия отстаивала право на свободу судоходства и пыталась доказать миру, что она все еще остается великой державой, пишет лондонский политолог Дэниел Ханнан в издании The Telegraph. Он отмечает, что островное государство больше остальных зависит от возможности свободно передвигаться по морю, поэтому его действия вполне логичны.

Еще одна цель, которую озвучил Ханнан – это желание Великобритании позлить Россию. По его словам, Лондону абсолютно не нужен морской путь у Крымского полуострова, однако британские власти не захотели упускать возможность сделать РФ очередную пакость.

По словам политолога, вторжение эсминца в российские территориальные воды было абсолютно бессмысленным. Но все же этот шаг позволил Лондону обратить на себя внимание всего мира и доказать, что он все еще способен совершать яркие безумные поступки.

В целом автор отмечает, что согласен с решением отправить эсминец рядом с крымским побережьем. Даже несмотря на то, что никакого практического смысла в этой откровенной провокации не было.

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