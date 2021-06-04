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Пока человечество смотрит в небо в ожидании посланников внеземных цивилизаций, инопланетяне могут появиться из глубин Мирового океана, заявил в интервью изданию The Sun экс-полицейский Гэри Хеселтайн, который перепрофилировался в уфолога. Он отметил, что с неопознанными летающими объектами чаще встречаются экипажи американских кораблей, чем пилоты самолетов.

Хеселтайн заявляет, что это не простое совпадение. Инопланетяне на своих высокоскоростных кораблях действительно появляются из-под воды, а не с неба. Это неоднократно доказано видеозаписями, которые делают члены экипажей боевых кораблей, уже столкнувшихся с НЛО.

По мнению Хеселтайна, инопланетяне давно построили свои базы на дне глубочайших океанских впадин и наблюдают оттуда за действиями землян. Также они периодически летают на своих аппаратах над океаном. Уфолог заявляет, что жители нашей планеты внимательно изучают Луну и Марс, но до сих пор не знают, что творится в морских глубинах.

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