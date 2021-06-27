Российский истребитель Су-35, относящийся к поколению 4++, давно вызывает восхищение у западных экспертов. Россия сумела поразить их способность создавать практически совершенную боевую технику в условиях сумасшедшего давления со всех сторон. В своих отзывах специалисты часто заявляют, что Су-35 вполне смог бы оказать достойное сопротивление американскому истребителю пятого поколения F-35.

Эксперты издания The National Interest решили проверить это и создали модель боя между двумя современными истребителями. По результатам своего эксперимента, они сделали вывод, что Су-35 действительно является грозным соперником для F-35. Но у американского самолета все же есть шансы победить его в воздушном бою. Для этого нужно… не вступать в бой вообще, а просто стрелять по российскому самолету с дальней дистанции.

Во всех остальных случаях Су-35 одержал победы за счет более высокой скорости и маневренности. Эксперты заявили, что в ближнем бою российскому истребителю вообще нет равных. Он превосходит «летающий компьютер» F-35 сразу по нескольким основным параметрам и способен одержать уверенную победу.