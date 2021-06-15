Американский самолёт DEFIANTX FLRAA создан конструкторами компаний Lockheed-Sikorsky-Boeing специально для преодоления воздействия воздушного потока. Благодаря этому он сможет проводить боевые операции в составе больших авиагрупп, в которых все воздушные машины будут находиться максимально близко друг к дружке.

Автор издания The National Interest Крис Осборн поясняет, что два самолёта разных габаритов не в состоянии работать в тесном взаимодействии. Всё дело в том, что большая воздушная машина создаёт зону турбулентности, попав в которую меньшая может даже потерпеть крушение. Нестабильность воздушного потока возникает также из-за явления, называемого «вихревым кольцом». Из-за него попадающий в турбулентность самолёт автоматически теряет подъёмную силу и камнем падает. Либо как минимум, теряет управление.

Именно поэтому создавая DEFIANTX FLRAA, конструкторы ориентировались на размеры вертолёта Black Hawk. Ширина этих летательных аппаратов составляет 144 и 136 сантиметров соответственно, что позволяет им эффективно работать в паре.

Эксперт поясняет что это весьма грамотное решение конструкторов. Не создавая эффектов «вихревого кольца» или «промывки ротора» вниз, самолёт сможет работать в плотной группе, что позволит оказывать мощную огневую поддержку атакующим Сухопутным силам либо гораздо быстрее доставлять воздушный десант к месту ведения боя.

Конструкторы позаботились не только о «правильных» габаритах самолёта, но и о конфигурации винта. Чтобы объяснить, каким образом она провоцирует турбулентность, автор цитирует документ американских ВВС «Основы полёта», который был составлен ещё в 2007 году.

В этом документе сообщается, что винты более крупных и тяжелых самолетов при вращении создают так называемый нисходящий поток. Мощность которого зависит как раз от размеров, веса и конфигурации лопастей воздушной машины. Этот самый поток дестабилизирует полёт меньших по габаритам самолётов и вполне может создать им серьёзные проблемы. Но решения, использованные конструкторами DEFIANTX FLRAA, исключают подобные сложности.