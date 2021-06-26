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В информагентстве The Drive сообщили, что РФ готовится отбить желание у британского флота осуществлять новые провокации возле российских границ. Перевод статьи подготовлен «ПолитРоссией».

В материале отмечается, что Россия перебросила в Сирию несколько истребителей МиГ-31К и ракетоносцев Ту-22М3, оборудованных противокорабельным вооружением. Эксперты напоминают, что данные перехватчики способны нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Это будет их первое появление за пределами страны.

Эти боевые самолеты присоединятся к местным ВМС РФ в рамках военных маневров, которые пройдут в акватории Средиземноморья. Авторы статьи при этом напоминают, что здесь также появится авианосная ударная группа Британии. В России даже не пытаются скрыть, что одной из задач грядущих учений станет наблюдение за действиями кораблей британцев в регионе.

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