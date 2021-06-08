Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, на которую произвел хорошее впечатление первый президент СССР Михаил Горбачев, фактически остановила холодную войну в 80-х годах прошлого столетия. Сейчас главы России и США Владимир Путин и Джо Байден должны вспомнить те времена и объединиться.

Такое мнение высказал американский журналист Дуг Бэндоу на страницах издания The American Spectator. Он заявил, что Америке и России нечего делить – у этих стран нет ни идеологических противоречий, ни споров по территориям или геополитическим вопросам. Поэтому они должны действовать совместно, а не продолжать бессмысленную вражду.

Журналист не стал оспаривать жесткое поведение России по отношению к Украине. Однако он заявил, что для Байдена это не должно иметь никакого значения. За целостность Украины отвечает Европа и только она должна решать эту проблему.

Европейские страны отлично видят, что РФ не собирается нападать на Украину. Она лишь выступает за неприкосновенность своих границ и поэтому моментально реагирует на любые провокации. Киев из-за действий России не может вступить в Североатлантический альянс, однако его и раньше туда особо никто не звал.

Также журналист заявил, что все проблемы, с которыми сейчас сталкивается Вашингтон из-за Москвы, возникают из-за санкций против России. Вместо продолжения санкционной политики США должны объединиться с РФ и навести порядок в отношениях между государствами.

Автор публикации также рассказал о красных линиях, которые не должны пересекать ни Москва, ни Вашингтон. Это кибератаки на государственные ведомства и частные компании, а также вмешательство в выборы. Кроме того, РФ необходимо отказаться от поддержки сепаратизма на Украине, а США – остановить процесс расширения НАТО на восток.