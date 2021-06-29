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Искусственный интеллект, который используется в электромобилях Tesla, обучается с помощью суперкомпьютера производительностью в 1,8 экзафлопс. По словам представителей компании, эта машина занимает пятое место в мире по мощности.

Компьютер получает и обрабатывает информацию со всех автомобилей Tesla в разных странах мира. Сбор данных осуществляется видеокамерами, установленными на электрокарах. Записи поступают в головной офис производителя, где тщательно анализируются.

Андрей Карпати, возглавляющий отдел Tesla по искусственному интеллекту, рассказал, что на суперкомпьютер доставляется информация обо всем происходящем вокруг автомобиля. Он получает сведения о поведении водителей разных авто, каталогизирует их и обучает ИИ с помощью результатов исследований.

Главная цель привлечения столь мощной машины, заключается в создании «идеального водителя», который сумеет среагировать на любую ситуацию во время поездки.

Коммутационная мощность суперкомпьютера составляет 640 Тбит/с. Объем памяти горячего хранилища достигает 10 Пентабайт, что дает возможность создавать большие архивы данных. Также можно отметить наличие 5760 графических адаптеров, отвечающих за работу с видеозаписями.

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