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Телеведущая Олеся Лосева поставила на место чешского журналиста во время эфира передачи «Место покажет». Об этом сообщает издание ФАН.

Как сообщается, в рамках передачи велось обсуждение документов о лагере нацистов. Этот лагерь под название «Дулаг-142» находился в Брянской области. Документы об этом лагере были не так давно рассекречены ФСБ.

Как заявили эксперты, в Европе до сих пор не признают геноцид советского народа, игнорируя имеющиеся доказательства. Чешский журналист Иржи Юст, являющийся гостем на передаче, заявил, что его страна во время войны тоже являлась пострадавшей стороной.

В ответ на это Лосева указала, что Чехия оказывала помощь войскам Третьего Рейха. Так, в Чехии производились «Мессершмитты», кроме того, страна отправила в дар Рейху «полуторакилометровый поезд». Также она указала, что, когда Чехословакия была оккупирована Германией, в СССР с Людвигом Свободой ушло только 300 человек.

Ранее чешские СМИ сообщили, что в материалах расследования о взрыве складов во Врбетице имеются серьёзные уязвимости. Это может указывать на то, что некоторые доказательства были просто выдуманы.

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  • Анна
  • 03.06.2021
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