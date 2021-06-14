Российские СМИ не раз писали, что наряду с истребителями Су-57 многие страны проявили заинтересованность в новейшем основном боевом танке Т-14 «Армата». Тем не менее, китайский портал QQ-Tencent в своей публикации от 13 июня отмечает: никакой официальной информации, подтверждающей, что на Т-14 «Армата» получен экспортный заказ, до сих пор пока что не поступило.

Кроме того, даже сама российская армия не оснащена этим новым типом танков, который является лидером новейшего поколения этого типа боевой техники и превосходит любые аналоги НАТО. Несмотря на использование беспилотной башни, у многих заинтересованных сторон остаются сомнения относительно способности Т-14 «Армата» реагировать на различные угрозы на поле боя.

К слову, накануне в издании National Interest назвали “Армату” “смертоносным, но дорогостоящим” танком.

При этом, как отмечает QQ-Tencent, новейшие и улучшенные Т-90МС – напротив, вызвали интерес во многих странах, и ряд стран, в том числе Индия, сделали на них заказы. По сравнению с «Арматой» Т-90МС представляется более зрелой и надежной боевой машиной. По сравнению с различными усовершенствованными Т-72 его боевая эффективность заметно выше. Известно, что цена на представленный Россией усовершенствованный танк Т-72 весьма недешева, и он стоит дороже аналогичных улучшенных моделей, предлагаемых Украиной и другими странами.

Представитель Федерального агентства по военно-техническому сотрудничеству России заявил в феврале на Международной оборонной выставке IDEX-2021в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), что получено несколько заявок от зарубежных заказчиков на закупку танков Т-90МС. Стоит отметить, что на выставке обороны в Абу-Даби в этом году российская сторона также привозила и основной боевой танк «Армата», что стало первым его появлением за пределами России.

«Очевидно, российская сторона надеялась заставить местных тиранов на Ближнем Востоке полюбить этот новейший основной боевой танк, но похоже, что «Армата» далеко не так хорош, как Су-57, хотя и у последнего имеются некоторые недостатки. Так, на недавно завершившемся авиашоу в индийском Бангалоре российские представители заявили, что некоторые клиенты заинтересованы в нем – в частности, Зимбабве, но в Абу-Даби «Армата», похоже, совершенно никого не заинтересова», – констатирует QQ-Tencent.

Издание также отмечает, что в 2019 году сообщалось о решении Индии закупить 464 основных боевых танка Т-90МС. Ожидается, что они станут главной силой бронетанковых войск индийской армии и заменят собой часть танков Т-90 более ранних версий и признанные устаревшими основные боевые танки Т-72М1.

Т-90МС – последняя модель в семействе Т-90, оснащенная дизельным двигателем В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил и улучшенной коробкой передач, а также вспомогательным дизельным двигателем для повышения топливной экономичности и снижения тепловыделения при неподвижном баке. Тем самым снижается вероятность обнаружения Т-90МС в инфракрасном диапазоне, как и нацеливания на него.

На танке Т-90МС были произведены значительные улучшения в оборудовании управления огнем, а также установлена новая цифровая система связи. Оптическая прицельная система «Калина» способна автоматически отслеживать несколько движущихся целей, а новая броня дополнительно улучшена. 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5 превосходит 2А46М, установленную на Т-90С, по дальности и точности. Кроме того, на Т-90МС больше внимания уделяется человеко-машинной эффективности, что улучшает условия труда экипажа, особенно водителя, а использование автоматической коробки передач значительно снижает рабочую нагрузку.

Конечно, и стоимость улучшенного танка также выше. Сообщается, что цена за единицу Т-90МС, проданного Россией Кувейту, составила около 15 миллионов долларов США. Как заключает QQ-Tencent, по своим общим характеристикам, кроме высокой мобильности, Т-90МС считается имеющим заметное превосходство в сравнении с массовыми танками стран Запада.