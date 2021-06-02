Лев Клепацкий, преподаватель Дипломатической академии МИДа, назвал «бредом» мемуары Андрея Козырева, бывшего руководителя внешнеполитического ведомства России.

В своем произведении экс-министр заявил, что Борис Ельцин, первый президент РФ, во время визита в Польшу в 1993 году якобы принимал свои решения после употребления большого количества пива. Однако его слова опроверг Клепацкий, который тоже являлся членом данной делегации.

Бывший дипломат отметил, что после знакомства лидеров и их непродолжительной беседы, завершившейся в десять часов вечера, представители обеих делегаций разошлись. Ельцин при этом не оставался с президентом Польши наедине, поэтому не мог выпить пива с ним. Клепацкий предположил, что Козырев тем самым попытался свалить свои ошибки, допущенные во время переговоров, на «нетрезвость» российского президента.