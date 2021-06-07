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Виктор Суслов, экс-глава Минэкономики Украины, считает, что киевские власти проиграли в борьбе против «СП-2», так как были неспособны правильно проводить политику по сохранению транзита газа.

Согласно его словам, нельзя забывать, что многие организации Европы финансировали создание газопровода. ФРГ при этом был выгоден данный проект, так как теперь ей удастся получать немалую прибыль с транзита голубого топлива. Он также назвал недопустимым ряд заявлений Киева, направленных против некоторых европейских стран.

Бывший министр добавил, что Украина лишь делала громкие заявления, надеясь на то, что США не позволят России достроить трубопровод. Теперь же страна останется без российского газа, а доходы с его транзита будет получать Германия.

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