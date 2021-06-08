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Всего за несколько лет сумма исков, которые предъявленых к России в международном арбитраже, увеличилась с 35 до 99 миллиардов долларов. Сейчас рассматривается 37 дел, так или иначе связанных с претензиями к РФ, сообщил представитель президента в парламенте Гарри Минх.

Он отметил, что подавляющее большинство исков возникли из-за воссоединения Крыма с Россией. Они связаны с компенсацией материальных потерь, вызванных переходом полуострова под контроль РФ.

Напомним, что ранее международный арбитраж вынес решение в пользу акционеров ЮКОСА, по которому России нужно было заплатить истцам 57 миллиардов долларов. Однако в прошлом году Конституционный суд РФ разрешил эти средства не выплачивать. Его представители заявили, что подобные иски должны рассматриваться исключительно в российских судебных органах, а не в международных инстанциях.

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