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Африканские страны все чаще задумываются о сотрудничестве с Россией, чтобы обрести независимость от Франции.

Париж теряет свои позиции в Африке, народы которой требуют от французов «убираться с континента». Об этом пишет центральноафриканское издание Nouvelles+. Журналисты полагают, что африканцы порядком устали от давления французского правительства.

Елисейский дворец пытается диктовать африканским странам, как им жить. При этом Франция не делает ничего для стабильности и благополучия региона. Напротив, Париж финансирует боевиков, которые пытаются свергнуть неугодные бывшему колонизатору правительства. Провоцируя революции, Франция тормозит развитие Африки.

В то же время есть позитивный пример сотрудничества ЦАР и России. В трудную для африканской страны минуту Москва направила своих инструкторов, которые занялись обучением правительственной армии. При поддержке российских специалистов, которых в западных СМИ называют «ЧВК Вагнера», военнослужащие ЦАР уничтожили бандформирования и вернули мир жителям страны.

Наблюдая за успехами соседа, другие страны также стали задумываться о привлечении российских специалистов к обучению военнослужащих. В Мали после госпереворота граждане страны вышли на улицы с просьбой о помощи к России. В республике присутствуют французские войска, чьи действия с 2016 года не принесли никаких результатов. Поэтому малийцы призывают французов покинуть страну.

Таким образом, страны африканского континента могут в ближайшие годы основательно пересмотреть своих геополитических союзников. Это тревожит президента Франции Эммануэля Макрона, вынуждая его делать противоречивые и невнятные заявления о российском присутствии в Африке.

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