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Льды в Арктике тают, поэтому она становится привлекательной для многих стран мира. Также регион вызывает огромный интерес у Североатлантического альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг.

Он отметил, что сразу несколько государств НАТО начали вкладывать немалые деньги, чтобы обеспечить свое присутствие в Арктическом регионе. Они приобретают подводные лодки для патрулирования территорий, а также боевые и транспортные самолеты.

Напомним, что российский МИД ранее заявлял о скором появлении в Арктике кораблей и авиации иностранных держав. По мнению внешнеполитического ведомства, пока никаких предпосылок для серьезных конфликтных ситуаций в регионе не наблюдается. Поэтому государствам, которые ранее никак не были связаны с Арктикой ранее, нет никакого смысла наращивать военные силы. Если они все же продолжают это делать, то замышляют агрессивные действия в отношении РФ, а не думают о безопасности региона.

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