Корпорация Microsoft случайно раскрыла примерную дату выхода операционной системы Windows 11. Об этом сообщает The Verge.

Согласно более раннему заявлению компании, новая ОС должна выйти на «праздниках» до конца текущего года. Однако теперь стало известно, что операционная система может выйти в октябре.

На это намекает сообщение сотрудника Microsoft Team Паноса Паная, отправленное им своей команде. Текст этого сообщения гласит «Не могу дождаться октября». Как предположили журналисты, это указывает на возможный выход ОС в октябре 2021 года.

Также сообщается, что на промо-материалах операционной системы указана дата 20 октября, которую можно заметить на панели задач. Кроме того, на часах было установлено время 11:11.

Ранее мы сообщали, что ОС Windows 11 оказалась менее производительной, чем Windows 10. Об этом сообщили эксперты издания HotHardware.