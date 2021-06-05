Сверхдальняя американская пушка Strategic Long Range Cannon так и не сможет дострелить до Москвы, так как проект ее разработки закрывается. Она оказалась очередным «чудо-оружием» США, которое так и не обрело реальных очертаний. Вместо продолжения проекта Пентагон решил потратить средства на исследования в сфере дальнобойных видов вооружений.

Издание The Drive напоминает, что работа над пушкой началась в 2018 году. Тогда же была определена главная цель – добиться дальнобойности орудия в 1000 морских миль. Кроме того, разработчики заявили, что комплекс будет мобильным, а для его транспортировки предусмотрели платформу восьмиосного тягача Oshkosh M1070 HETS.

Одновременно с работой над оружием конструкторы создавали и боеприпасы. Дальнобойный снаряд должен был оснащаться двухступенчатым двигателем и обходиться в сумму не больше 500 тысяч долларов.

Проект отправили в Национальную академию наук и в ожидании его вердикта работы над пушкой приостановили. Позже выяснилось, что продолжать их никто не собирается, так как Пентагон свернул программу.