Соединенные Штаты уже несколько лет бьются над объединением в одну систему двух своих комплексов противоракетной и противовоздушной обороны Patriot и Terminal High Altitude Area Defense. Счетная палата, внимательно отслеживающая этот процесс, сообщает, что пока говорить о приближении к желаемому результату очень рано. Так как из трех испытаний удачными оказались только одни. На двух остальных военнослужащие столкнулись с проблемами, связанными скорее всего с программным обеспечением систем.

Зачем нужна интеграция

Издание Military Watch сообщает, что главная цель объединения двух вполне самодостаточных систем ПВО/ПРО заключается в расширении их функциональности. Так, интеграция комплекса THAAD с «Патриотом» позволит ему сбивать баллистические ракеты, летящие на гораздо большей высоте.

Авторы статьи упоминают, что Patriot гораздо дешевле, чем THAAD. Но при этом комплекс весьма прост в эксплуатации и многофункционален. Он может бороться не только с ракетами потенциального противника, но еще и самолетами, вертолетами и БПЛА.

Проблемы «Патриотов»

В последнее время в адрес «Патриота» летит немало критических стрел, так как в Саудовской Аравии и Израиле комплекс часто не обращает никакого внимания на спокойно пролетающие мимо ракеты. Впрочем, у Соединенных Штатов имеется ответ на критику. Они заявляют, что с обстрелами йеменских хуситов и сирийских боевиков не справились устаревшие комплексы. Которые Израиль и Саудовская Аравия получили еще до модернизации системы.

Для интеграции с THAAD США используют новейшие модификации, которые демонстрируют совершенно другие результате. Они были показаны на единственных успешных испытаниях.

Достижения объединенных систем

В ходе удачного теста системы, объединившей в себе THAAD и Patriot, выяснилось, что последний комплекс способен использовать для обнаружения цели радары более совершенных Terminal High Altitude Area Defense. Это открыло перед разработчиками абсолютно новые перспективы.

Специалисты заявили, что интеграция позволит обнаруживать потенциальную опасность не только на территории США, но и за пределами страны. Так, объединение систем противоракетной обороны даст возможность следить за пусками баллистических ракет в Северной Корее и Китае, которых давно записали во враги Соединенных Штатов. Однако подобные способности комплексы приобретут лишь тогда, когда испытания покажут стабильность их работы.