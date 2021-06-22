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Американское Агентство по ПРО рассказало о размещении Вашингтоном оружия на севере Польши.

Согласно имеющейся информации, установка проводится в населённом пункте Редзиково на базе противоракетной обороны, ставится наземная система ПРО Aegis Ashore. На данный момент уже была завершена установка четырёх радиолокационных станций SPY-1D(V), а также систем управления огнём. Также они были протестированы.

Агентство по ПРО отмечает, что продолжающееся строительство является демонстрацией намерений США обеспечить противоракетную защиту Европы благодаря устанавливаемым системам Aegis в Польше.

Полностью завершить строительство базы планируется к 2022 году, хотя согласно первоначальному плану база должна была быть готовой уже в 2018 году. Стоимость проводимых работ оценивается в 182 миллиона долларов.

Ранее мы сообщали, что в Польше сгорели два танка во время транспортировки. Они выгорели практически полностью.

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