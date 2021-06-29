Британская авианосная ударная группа попыталась организовать новую провокацию против России у берегов Сирии. В операции участвовали и боевые корабли, и американские истребители F-35, однако она завершилась полным провалом

Особенно активно действовал именно истребитель пятого поколения F-35, который, по мнению экспертов портала Avia.Pro, пытался воздействовать на российские корабли находящимися на борту средствами радиоэлектронного подавления. Но у него ничего не получилось.

Самолет засветился на радарах, установленных на фрегате «Адмирал Макаров», участвующем в учениях в Средиземном море. Сразу же после этого подразделения ПВО навели на истребитель ракеты и под прицелом сопроводили его до выхода из зоны маневров.

По мнению экспертов, российский фрегат в очередной раз продемонстрировал, что технология стелс, использованная при создании F-35, не сделала его невидимым для российских систем ПВО. И теперь об этом знает весь мир.