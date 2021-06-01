читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представитель президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев сообщил изданию «РИА Новости», когда россияне перейдут на электротранспорт.

Согласно его заявлению, в настоящее время многие ведущие автоконцерны со всего мира, в том числе и российские, заявили о том, что работают над собственными линейками электромобилей. Уже с 2030 года ряд компаний хотят остановить выпуск автомобилей, которые имеют двигатели внутреннего сгорания. В итоге, если таких машин не будет, то все начнут пересаживаться на электромобили.

Таким образом, как считает Эдельгериев, не только чиновники, но и прочие автовладельцы, перейдут на электрокары уже в течение 20-30 ближайших лет.

По словам учёных, от ДВС слишком много выбросов СО2 – это весьма влияет на скорость глобального изменения климата.

Недавно эксперт сообщил, что в России к 2035 году доля электрокаров на авторынке составит всего лишь 25%. Он отметил, что отказ от привычных автомобилей будет происходить постепенно.

Вам может понравиться

Sohu: Российская ракета «Сармат» достаточно мощна, чтобы опустошить всю Японию

Китайский портал Sohu опубликовал для своих читателей-соотечественников обзор новейшей ядерной межконтинентальной баллистической ракеты России «Сармат», которая названа «главным козырем российской ядерной державы». Издание discover24.ru представляет эксклюзивный перевод этой статьи. ***

Military Watch: Российский Су-57 могут закупить еще несколько новых стран

КазахстанЭфиопияЕгипетМьянмаМалайзияИран Американское издание Military Watch назвало еще как минимум пять государств -потенциальных покупателей российского тяжелого истребителя нового поколения Су-57 для своих ВВС. Ранее то же издание представляло перечень из пяти

Daily Mail: автономные дроны впервые самостоятельно атаковали пехоту

В британском информационном агентстве Daily Mail, сославшись на свои источники и доклад ООН, сообщили, что автономные беспилотники впервые самостоятельно атаковали пехоту. Данное нападение было совершено в Ливии весной прошлого года.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 июня – ясно, до 16 °C | город Мытищи: погода, 1 июня – переменная облачность, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 июня – небольшой дождь, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 июня – небольшая облачность, до 14 °C | Королев: погода, 1 июня – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 1 июня – ясно, до 14 °C | Армавир: погода, 1 июня – пасмурно, до 25 °C |