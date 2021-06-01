Представитель президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев сообщил изданию «РИА Новости», когда россияне перейдут на электротранспорт.

Согласно его заявлению, в настоящее время многие ведущие автоконцерны со всего мира, в том числе и российские, заявили о том, что работают над собственными линейками электромобилей. Уже с 2030 года ряд компаний хотят остановить выпуск автомобилей, которые имеют двигатели внутреннего сгорания. В итоге, если таких машин не будет, то все начнут пересаживаться на электромобили.

Таким образом, как считает Эдельгериев, не только чиновники, но и прочие автовладельцы, перейдут на электрокары уже в течение 20-30 ближайших лет.

По словам учёных, от ДВС слишком много выбросов СО2 – это весьма влияет на скорость глобального изменения климата.

Недавно эксперт сообщил, что в России к 2035 году доля электрокаров на авторынке составит всего лишь 25%. Он отметил, что отказ от привычных автомобилей будет происходить постепенно.