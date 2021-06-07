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Встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве вряд ли позволит наладить отношения между Россией и США. За последние годы у этих государств появилось еще больше разногласий, поэтому одними переговорами избавиться от них точно не получится.

Авторы китайского издания Sohu считают, что Москва и не стремится налаживать отношения с Вашингтоном. Это видно по двум «подаркам» которые она преподнесла на днях Соединенным Штатам.

Первый из них связан с продолжением попыток минимизировать зависимость от доллара. РФ намерена в ближайшее время перевести в другие национальные валюты или в золото нескольких миллиардов американских денег, которые хранятся в Фонде национального благосостояния. По мнению авторов, такой шаг может негативно подействовать на экономику США.

Еще один неприятный для Вашингтона сюрприз – это появление на Гавайских островах российского корабля-разведчика «Карелия» в канун испытаний новейших американских противоракет SM-6. Пентагон уже заявлял, что этот шпион вынудил командование перенести тестовые пуски, однако в конечном итоге они все равно оказались неудачными.

Авторы публикации, которую перевел на русский язык портал «ПолитРоссия», считают, что эти сюрпризы демонстрируют нежелание РФ преклоняться перед США. Поэтому если Байден попытается говорить с Путиным с позиции силы, переговоры будут чрезвычайно сложными и вряд ли принесут желаемые результаты.

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