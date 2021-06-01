Свои провокации в непосредственной близости от российских границ Соединенные Штаты привычно называют борьбой за «свободу судоходства». Этим причудливым термином они объясняют даже вторжение в российские территориальные воды. Однако в прошлом году в ходе учений «Океанский щит» РФ побила США их же оружием.

Китайское издание Sohu рассказало об этих уникальных учениях и реакции на них Соединенных Штатов. Авторы отметили, что сама Россия признала, что никогда не делала подобного раньше.

Итак, в один из дней в Беринговом проливе вдруг появилось сразу 50 российских кораблей и 40 самолетов. Это вызвало тихую панику у рыбаков, которые как раз нашли рыбное место и не хотели его покидать. Однако они были вынуждены это сделать, так как Береговая охрана Соединенных Штатов заявила, что ничего не может сделать.

Россия в ответ на все запросы США рассказала любимую американскую сказку о «свободе судоходства» и продолжила учения. Из некоторых источников поступают данные даже о тестовом запуске крылатых ракет в Беринговом проливе.

Авторы статьи, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», сообщает, что место для учений было выбрано максимально грамотно. Все дело в том, что в Беринговом проливе располагаются острова Ратманова и Крузенштерна, принадлежащие России и США соответственно. Расстояние между ними составляет всего 4 километра. Поэтому маневры проходили фактически у американских берегов. И Соединенные Штаты были вынуждены с ними смириться из-за собственного стремления обеспечить «свободное плавание» для всех.