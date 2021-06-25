Третий день подряд все мировые СМИ обсуждают инцидент в Черном море с британским эсминцем Defender. Китайское издание Sohu обращает внимание читателей на тот факт, что со времен холодной войны это первое вторжение западного корабля в территориальные воды России. А также задают риторический вопрос – чем все это может закончиться.

Авторы напоминают, что после завершения Второй мировой Советский Союз все еще заявлял о совместной победе над фашизмом, а Британия уже опускала вокруг него «железный занавес». Кроме того, позже выяснилось, что она еще и войну против СССР готовила, но реализовать эту идею так и не решилась. Практически то же самое происходит и сейчас.

Эксперты пишут, что Россия действовала против британского корабля грубо, но эффективно. Она просто сбросила бомбы по его курсу и заставила уйти из своих территориальных вод. Именно так она и должна была реагировать на вторжение. Но вот зачем провокация нужна была Великобритании – это большой вопрос.

Авторы отмечают, что после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена пошли разговоры о том, что российский лидер вскоре встретиться и с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Вполне вероятно, каким-то силам внутри Англии не очень нравится эта идея. И они хотят во что бы то ни стало сорвать переговоры.

Кроме того, организатором провокации может быть сам Джонсон. Не исключено, что он не против встретиться с Путиным, но чтобы его желания не разозлили отдельные политические силы и граждан страны, премьер пытается сперва продемонстрировать свою значимость. Поэтому и делает заявления об «украинских территориальных водах» и «мирном проходе» эсминца.

Эксперты напоминают эпизод 2020 года, когда американский корабль на те же три километра углубился в территориальные воды России в заливе Петра Великого. Тогда «Адмирал Виноградов» изгнал эсминец, но обошлось без стрельбы. Британский же Defender увидел реальную опасность в виде бомб и снарядов, что может говорить только о росте напряженности между НАТО и Россией.