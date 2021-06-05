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Япония всерьез обсуждает нападение на Курильские острова. Она понимает, что Россия не хочет отдавать эти территории, поэтому планирует отбить их силой. Но главная ошибка Токио заключается в том, что он не учитывает при этом возможности Москвы.

Эксперты издания Sohu опубликовали статью, которая должна несколько «отрезвить» бравых японских военных, заявляющих о необходимости силового захвата островов. По словам аналитиков, Россия не будет молча наблюдать за действиями Страны восходящего солнца. Она обязательно контратакует, причем сделает это максимально жестко.

Так, на вооружение Тихоокеанского флота совсем скоро начнут поступать гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые в настоящий момент завершают государственные испытания. Против этого оружия в мире не существует средств сдерживания, поэтому Япония ничего не сможет с ними сделать.

Также в ответ на агрессию РФ может задействовать ядерное вооружение. В публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», сообщается, что доставить его в небо над Токио вполне смогут бомбардировщики Ту-95МС, являющиеся важной частью ядерной триады России.

Наконец, Курильские острова и без всего этого надежно защищены от возможного нападения. Береговые ракетные комплексы, корабли Тихоокеанского флота, подразделения сухопутных войск и морской пехоты, уже развернутые на островных территориях, надежно защитят их от попыток силового захвата.

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