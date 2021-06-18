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Обозреватели китайского портала Sohu заявили, что авиация НАТО выставила себя «посмешищем» из-за манёвра военных самолётов России над Балтикой.

Как сообщается в статье, недавно два российских самолёта Ту-160 «Белый лебедь» осуществили полёт над Балтийским морем, который продлился восемь часов. Также уточняется, что над водами моря их сопровождали Су-35С и Су-27. По информации издания, истребители НАТО поднимались в небо для перехвата российских самолётов, но безуспешно. Были задействованы истребители, в том числе и F-35, из состава ВВС Дании, Италии и Швеции.

По словам авторов статьи, сопровождающие самолёты России не подпускали к себе истребители НАТО и не давали осуществить перехват. Также было отмечено, что Ту-160 и сами, без сопровождения, представляют для НАТО большую проблему, так как на них ставят мощные двигатели, которые позволяют самолётам без труда оторваться от F-35.

Недавно авторы издания The National Interest рассказали о бомбардировщиках Ту-160, заявив, что в ближайшие 20–30 лет они будут основной силой ВКС. Также было отмечено, что недавно они были серьёзно модернизированы.

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