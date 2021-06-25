Начиная свой поход по морям-океанам британская авианосная группа во главе с Queen Elizabeth была полна уверенности, что сумеет вернуть Великобритании статус «владычицы морей». Но возрождение прекратилось даже не начавшись. Его прервали четыре российские бомбы, сброшенные с самолета Су-24М, пишет китайское издание Sohu.

Перед походом Британия делала громкие заявления. Она сообщала, что наконец может вернуть превосходство в мировом океане. С такими кораблями, как авианосец Queen Elizabeth и эсминец Defender эти планы выглядели вполне реально. Однако что-то пошло не так практически с самого начала.

Первые тревожные звоночки прозвучали в Портсмуте, где внезапно вспыхнул пожар на судне снабжения «Форт-Виктория». Возгорание ликвидировали, однако отряд потерял одного бойца, что создало некоторые проблемы. Первые, но далеко не последние.

Чуть позже после вылета с палубы авианосца истребителей F-35B один из них столкнулся с серьезной поломкой двигателя и ушел на Ибицу, так как до АУГ дотянуть уже не мог. Еще один самолет, арендованный у Соединенных Штатов, повредил шасси и стал очередной потерей. Практически в то же время проблемы появились и у подводной лодки, сопровождавшей авианосец. Ее выследила российская ДЭПЛ проекта «Варшавянка», что скомпрометировало британскую АУГ.

Далее события стали развиваться стремительно. Первая неудача постигла и сам авианосец «Королева Елизавета», который Россия не впустила в Черное море. 10 июня она заблокировала Босфор, что в очередной раз поставило Великобританию в неловкое положение.

Но самый громкий провал ждал Лондон 23 июня. Эсминец Defender, который оторвался от авианосной группы и отправился на Украину, внезапно организовал провокацию против РФ. У мыса Фиолент он на три километра углубился в территориальные воды России. При этом экипаж корабля игнорировал предупреждения российского Береговой охраны по радио, а капитан, как позже выяснилось, требовал от команды следовать легенде о полном соблюдении норм международного права и «мирном проходе через украинские воды».

Легенда не очень помогла, так как именно Россия контролирует сейчас Крымский полуостров. И она не согласна мириться с вторжением на свои территории. Один из сторожевых кораблей после нескольких устных предупреждений открыл огонь по курсу эсминца. Практически сразу в небе появился бомбардировщик Су-24М, сбросивший четыре фугасные бомбы перед кораблем.

Эсминцу пришлось покинуть крымские воды. Но Британия не хотела сдаваться просто так. Ее власти заявили, что никто не стрелял и осуществлял предупредительное бомбометания, никто ни о чем не предупреждал, а корабль находился на «украинской территории». Эти заявления быстро опровергли журналисты, находящиеся на борту эсминца, а также капитан, рассказавший, что стрельба все же была.

Кроме того, ФСБ опубликовала видео, на котором ясно видны предупредительные выстрелы. Эта запись сняла все сомнения и снова выставила Лондон в очень негативном свете. РФ вызвала британского посла «на ковер» и заявила, что следующий подобный инцидент может закончиться бомбометанием уже по самому кораблю, а не по его курсу. И отвечать за это будет Британия, а не Россия.

Авторы публикации напоминают, что Лондон 12 лет готовил авианосец и сопровождающие его корабли к походу, призванному стать возрождением Королевского флота. Однако России хватило всего четыре бомбы OFAB-250, чтобы доказать, что упадок некогда великой империи продолжается.