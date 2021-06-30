Встреча между президентами США и России Джо Байдена и Владимира Путина вселила оптимизм во многих политологов. Казалось, отношения если не перезагружаются, то хотя бы становятся чуть более теплыми. Однако все это оказалось только иллюзией, пишут авторы китайского издания Sohu.

Они сообщают, что через некоторое время после встречи Байден вновь ввел санкции против России. Такое его поведение можно было бы назвать ударом в спину, однако именно такого развития событий ожидали многие эксперты.

Соединенные Штаты просто перевели пристальное внимание с России на Китай и сейчас считают борьбу с ним приоритетной. Они изменили стратегию захвата мирового господства и решили обратить свои взоры сперва на Азиатско-Тихоокеанский регион. Именно поэтому Байден на переговорах не раскрывал свои истинные цели.