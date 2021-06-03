В Средиземном море американские и британские корабли сразу же попадают в российскую ловушку и в случае необходимости могут быть моментально уничтожены, уверены военные аналитики вьетнамского портала Soha. Они напоминают, что сейчас в акватории сконцентрированы корабли и подводные лодки ВМФ РФ, которые готовы дать отпор любому противнику.

Но Россия не ограничена лишь военно-морскими силами, которые базируются в сирийском Тартусе. Помимо этого, на территории арабской республики у нее имеется база «Хмеймим». На аэродроме которой совсем недавно была модернизирована взлетно-посадочная полоса.

Новую ВПП успешно протестировали бомбардировщики Ту-22М3, которые нагрянули в Сирию с двухдневным визитом. Они немного полетали над акваторией, провели несколько учебных пусков ракет по американским десантным кораблям и авиабазам, и отправились в обратный путь.

Как самолеты, так и корабли с бесшумными и хорошо вооруженными субмаринами, вполне способны атаковать Шестой американский флот, если в этом возникнет необходимость. Также они справятся и с британской АУГ, возглавляемой авианосцем HMS Queen Elizabeth, которая уже приближается к российским «воротам смерти», построенным в Средиземном море.