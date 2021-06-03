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Сервис доставки продуктов «Самокат», который входит в состав совместного предприятия Mail.ru Group и «Сбера», намерен начать работу на американском рынке под брендом Bike. Об этом рассказал совладелец компании Вячеслав Бочаров. Кроме того, имеется подтверждение данной информации от заместителя председателя правления «Сбера» Льва Хасиса.

По словам Бочарова, на американском рынке компания будет делать лишь первые шаги, поэтому пока никаких стратегий дальнейшего развития не существует. Совладелец сервиса заявил, что сперва будут проверены гипотезы, относящиеся к предоставлению услуг за пределами России, а уж потом можно будет делать выводы.

Также Бочаров отметил, что в США будет создана новая компания, однако ее соучредителями станут владельцы российского бренда. Также сервис будет следовать своему главному правилу, предполагающую доставку всего за 15 минут.

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