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Установка в Польше наземных комплексов противоракетной обороны США Aegis говорит о том, что Вашингтон продолжает затягивать вокруг РФ петлю анаконды, уверены авторы китайского издания Sina. Они заявляют о развертывании системы, как о свершившемся факте, так как о нем ранее сообщило Агентство противоракетной обороны Соединенных Штатов.

Авторы напоминают, что США давно вышли из договора о ПРО, который был заключен по инициативе России. Они заявили, что условия этого соглашения не дают им никакой возможности развернуть глобальную систему противоракетной обороны для отражения агрессии. Чьей именно, не уточнялось, но вполне понятно, что ввиду имелась именно РФ. Хотя агрессивнее, чем Соединенные Штаты, в мире себя никто не ведет.

Разворачивание глобальной системы докатилось до стран восточной Европы. Свое согласие на установку комплексов «Иджис» дали Чехия и Польша, Румыния и Турция. Заявления России, которая обеспокоилась из-за использования системы ПРО для окружения ее территории еще в 2010 году, были проигнорированы.

Сейчас наземные системы устанавливаются на польской территории. Надо отметить, что эти комплексы практически полностью идентичны корабельным. В них используются такие компоненты, как стандартная радиолокационная станция и РЛС SPY-1, оснащенные фазированной антенной решеткой, пусковая установка, которая управляется системой искусственного интеллекта. Кроме того, комплекс оснащается ракетами-перехватчиками.

22 июня Россия вновь выразила протест из-за развертывания «Иджисов» в Польше и Румынии. Практически на самых ее границах. Она мотивировала свою обеспокоенность действиями США тем фактом, что наземные Aegis по сути являются не оборонительным, а наступательным видом вооружений. Потому что в любой момент перехватчики могут быть заменены на обычные крылатые ракеты. Россию такой подход совершенно не устраивает, так как теперь американскими крылатыми боеприпасами заставлена практически вся ее граница.

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