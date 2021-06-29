Одной из самых мощных и смертоносных подводных лодок в Соединенных Штатах является субмарина класса «Вирджиния». У США на нее большие планы. Предполагается, что именно такие подлодки станут главной силой флота в ближайшие 50 лет.

Однако у этой субмарины имеется одна серьезная проблема. Производители, которые выпускают комплектующие для «Вирджинии», гарантируют срок их бесперебойной эксплуатации на протяжении 33 лет. Однако они изнашиваются гораздо раньше.

Издание Sina, эксклюзивный перевод публикации которого представляет портал Discover24, приводит слова Брайана Кларка, ранее занимавшего пост министра военно-морских операций. Тот указывает на проблему запасных частей как на весьма серьезную и имеющую стратегическое значение. Ведь нехватка комплектующих, может негативно повлиять на боеспособность подводной лодки.

По словам Кларка, рабочие на верфях, которые занимаются ремонтом или обслуживание подлодок класса «Вирджиния», очень просто решают проблему отсутствия нужных запасных частей. Они просто снимают аналогичные детали с других субмарин. В основном это компоненты электронного оборудования, но точная информация по комплектующим не раскрывается.

Способ, используемый рабочими, не нов, но он приносит с собой другую проблему. Неоригинальная деталь изнашивается значительно быстрее, а также может повредить находящиеся рядом узлы и механизмы. Поэтому их тоже придется менять на запчасти с других подводных лодок.

В результате такого ремонта на свет появляется совершенно новая субмарина, которая подвергается инновациям против своей воли. На нее вроде устанавливают такие же детали, но совсем с других кораблей.

ВМС США приводит короткую статистику по комплектующим для подводных лодок класса «Вирджиния». Так, в 2013 году на них было 100 взаимозаменяемых деталей. К 2016 году это число увеличилось до 201, а к 2019 году – до 452.

После этого наблюдалась тенденция к уменьшению. В 2020 году число деталей сократилось до 316, а в 2022-м снизится всего до 82. Благодаря этому ВМС надеется повысить надежность подлодок.