Главное военное ведомство Великобритании одним кликом чуть не подорвало боеспособность Королевских Вооруженных сил. Подробности об этом рассказывает китайское издание Sina, эксклюзивный перевод представлен новостным порталом Discover24.

Китайский сайт ссылается на издание Business Insider, которое описало несколько необычную утечку информации. Чиновники военного ведомства Великобритании совершенно случайно разослали в несколько министерств и ведомств страны конфиденциальное послание. В котором, также случайно, содержалась сверхсекретная информация.

Адресаты письма получили подробный список эскадрильи «Британской специальной воздушной службы» (SAS). А точнее, ее наиболее засекреченного подразделения «E».

Оно создано специально для проведения операций за границей. Элитное подразделение подчиняется напрямую разведывательному управлению и считается так называемыми «дополнительными силами», которые задействуются в самых исключительных случаях.

В подразделение входят лучшие из лучших представителей уже упомянутой SAS, а также других войск спецназа – лодочного отряда морской пехоты (SBS), разведывательного пола (SRR) и «группе поддержки» (SFSG).

В конфиденциальном письме, случайно разосланном по министерствам и ведомствам, содержался полный список бойцов подразделения «E». Не исключается, что информация, которая до момента отправки послания была строго засекречена, больше не является тайной. Поэтому Минобороны придется создавать новые отряды для проведения операций за рубежом, чтобы не подвергать опасности миссии на территории других государств.