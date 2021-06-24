Действия британского эсминца Defender были всего лишь безобидным проходом между Грузией и Украиной, заявляет сайт USNI News, принадлежащий Военно-морскому институту Соединенных Штатов. Как и ожидалось, США будут настаивать на «свободе судоходства» и на том, что Крым не признан на Западе российской территорией, пишет китайское издание Sina.

Авторы публикации рассматривают позицию всех сторон, прокомментировавших инцидент с британским кораблем. Сперва свое заявление сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он заявил, что эсминец, покинувший порт Одесса, сопровождался российскими кораблями. Которые через некоторое время оставили его в покое.

Кроме того, экипаж «Дефендера» знал, что РФ проводит учения в Черном море и не особо обращал внимание на стрельбу и взрывы.

Российская сторона заявила, что британский эсминец у мыса Фиолент нарушил границы территориальных вод РФ. Из-за чего пришлось вынудить его сменить курс посредством предупредительного бомбометания и обстрела. При этом российские военные предупредили экипаж о возможном открытии огня по радио. Эти уведомления были проигнорированы. Эсминец не изменял курс, а продолжат провоцировать российских военных.

Именно поэтому РФ задействовала бомбардировщик Су-24, который сбросил бомбы прямо на курсе корабля, и сторожевик, открывший предупредительный огонь. Лишь после этого эсминец прислушался к совету сменить курс.

USNI News полностью выворачивает российскую версию наизнанку. По словам американских журналистов, россияне «преследовали британский эсминец», который действовал в полном соответствии с нормами международного права.

Помимо этого, USNI News сослались на «Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву», согласно которой военные корабли имеют возможность проходить до 12 морских миль по чужим территориальным водам, если они не намерены останавливаться, открывать огонь или запускать вертолеты либо самолеты.

Согласно заявлению представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, эсминец хоть и не делал ничего вышеперечисленного, «мирным» его проход через российские территориальные воды назвать нельзя. Хотя бы потому, что он полностью игнорировал любые запросы и предупреждения по радио.

Британское Минобороны в ответ на это заявило, что никаких предупреждений не было. Как не было и бомбометания с обстрелом. Россия якобы где-то вдалеке проводила учения, а затем решила дискредитировать Великобританию и подняла скандал вокруг эсминца.

Захарова отметила абсурдность подобных заявлений. Она отметила, что для «мирного прохода» по территориальным водам России британцам в следующий раз нужно «постучать в дверь», а не устраивать наглых провокаций с игрой в молчанку и игнорированием законных требований российских военных.