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Скифское золото, которое «зависло» в Голландии после выставки в 2014 году, нужно «вернуть, откуда взяли», заявил спецпредставитель российского лидера по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он отметил, что голландская сторона с этим полностью согласна, но процесс возвращения ценностей будет непростым и небыстрым.

Напомним, что коллекция золота скифов, включающая в себя более двух тысяч уникальных украшений, отправилась на выставку как раз перед воссоединением Крыма с Россией. После известных событий она в буквальном смысле «зависла» в Голландии, которая решила заморозить процесс и не возвращать коллекцию ни на Украину, ни в крымские музеи.

В конце 2016 года окружной суд Амстердама вынес решение в пользу Киева. Однако благодаря смене адвокатов и грамотной апелляции со стороны Крыма оно было отменено. Все дело в том, что Украина ссылалась на конвенцию ЮНЕСКО от 1970 года, которая в результате оказалась неприменимой к данному судебному процессу.

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