Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о том, что в Европе наблюдается тенденция военного противостояния.

Так, министр рассказал об отработке НАТО маршрутов оперативной переброски своих войск к границам России и Белоруссии. Помимо этого, согласно его заявлению, НАТО в настоящее время увеличивает количество группировок, которые находятся в состоянии высокой готовности.

В качестве примера Шойгу назвал учения Defender Europe, которые были проведены в конце мая. В ходе этих манёвров, в которых было задействовано около 30 тысяч военных из стран НАТО, было отработано наступление на востоке Альянса. Также Шойгу указал на то, что военное присутствие НАТО увеличивается и в Арктическом регионе.

Недавно Сергей Шойгу рассказал, что ракеты США, размещённые в Азии, могут представлять для России угрозу. Также он указал на то, что Запад в последнее время оказывает мощное давление на многие суверенные страны.