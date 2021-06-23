Сергей Шойгу, глава оборонного ведомства РФ, отметил, что ракеты Соединенных Штатов, которые могут быть развернуты в Азии, способны стать угрозой для РФ.

Согласно его словам, при комбинировании систем ПРО с ударными ракетными установками, можно поменять баланс сил не только в отдельном районе, но и на всей планете. В случае размещения американских комплексов в азиатском регионе возникнет угроза для восточных областей России.

Российский министр обороны отметил, что в последние годы Запад оказывает мощное давление на многие суверенные страны, вводя в отношении них различные ограничительные меры экономического характера. Иногда они дополняются силовыми методами, связанными с провоцированием военных конфликтов и дезинформацией людей. Шойгу добавил, что все это сейчас можно наблюдать в Юго-Восточной Азии.